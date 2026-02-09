レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が、FWキリアン・エンバペに最大級の賛辞を送っている。8日、スペイン紙『アス』が伝えている。2025年のクラブにおいて公式戦で59得点を叩き出して、クリスティアーノ・ロナウド（現：アル・ナスル）が保持するクラブ年間最多得点記録に並んだキリアン・エンバペ。今年に入っても、公式戦6試合で8得点という驚異的なペースを維持する“怪物”は、8日のラ・リーガ第23節バレ