札幌市手稲区西宮の沢で住宅が爆発する火事があり、１人が死亡、４人がけがをしています。爆発があった住宅街から中継です。木の板が張られている場所にはもともと窓ガラスがありました。こちらの家は爆発現場から５０メートルほど離れている場所なのですが、それでも大きな被害があったということです。そしてこの地域のいたるところに被害が出ていまして、この雪山には家の外壁などに使われる鉄のかなり硬い外壁が折れ曲が