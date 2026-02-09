２月８日の衆議院選挙で、自民党は北海道内１１の選挙区で議席を獲得し、歴史的な大勝を収めました。一夜明け、当選者たちは意気込みを語りました。 ９日朝、札幌の地下鉄麻生駅前で雪かきをしていたのは、自民党の高橋祐介さん、小選挙区で初の当選です。（高橋祐介さん）「なんの実感もないですね、いつも通りです。改めてスタートに立たせていただいた状態ですので、気を引き締めてがんばりたい」 ＪＲ江別駅前に立