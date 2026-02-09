10日、薩摩地方は朝から雲が広がり、昼頃から雨が降り始め、夜にかけて降り続く見込みです。外出時は雨具の準備が必要でしょう。大隅地方も朝から曇り、日中は雲が厚くなり、夕方頃から雨の予想です。種子島では昼頃から夜にかけてにわか雨があり、屋久島では朝から雲が広がり、夕方から夜にかけて雨が降りそうです。奄美地方は日中に雨がぱらつく所があり、夜は雲が薄れて晴れ間の出る所が多くなる見込みです。9日の県本土は