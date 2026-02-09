2026年2月3日、都内でIntel Connection Japan 2026が開催され、10社のIntel Core Ultra Series 3の実機も展示。クライアントだけでなくAI対応アプリや「インテル社員が3日で作ったAIアプリ」等も展示されていた。基調講演の中でコンシューマーユーザーが気になりそうなところをお伝えする。オープニングパフォーマンスではAIを使ってイメージを作った能楽を披露。演者の武楽座創始家元の源光士郎氏によると揚幕の裏に電脳空間があ