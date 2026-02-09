「のむメイトーのなめらかプリン」協同乳業は、「メイトーのなめらかプリン」25周年記念商品として発売し、好評だった「のむメイトーのなめらかプリン」を今年も2月24日から数量限定で発売する。2024年に「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念して数量限定で発売された「のむメイトーのなめらかプリン」を、多くの消費者からのリクエストを受け、今年も数量限定で復活発売する。2024年の記念発売、および、昨年の復活発売