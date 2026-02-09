丸亀製麺は、バレンタインシーズンに合わせた期間限定キャンペーンを実施する。2月9日から15日までの1週間、「丸亀うどーなつ」1袋通常5個入りを、価格そのままで8個入りに増量する。丸亀製麺「丸亀うどーなつ」さらに、「丸亀うどーなつ」を購入した人を対象に、特製の「ベリーベリーディップソース」を無料で配布する。配布期間は配布中から3月2日までで、なくなり次第終了となる。丸亀製麺「丸亀うどーなつ ベリーベリーディッ