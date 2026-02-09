米スーパーボウルのハーフタイムショーに出演したバッド・バニーさん＝8日、サンタクララ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】トランプ米大統領は8日、西部カリフォルニア州で行われた米スポーツ界最大の祭典、プロフットボールNFLのスーパーボウルのハーフタイムショーに関し「史上最悪のショーの一つだ」と自身の交流サイト（SNS）で酷評した。スペイン語で歌った歌手について「何を言っているか分からない」と不満を示した