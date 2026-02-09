人生の重大な選択をする際の判断基準は何か。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「僕は脳出血で倒れた後、リハビリのプロが示してくれた『ファクトとロジック』があったから、3秒で歩行訓練をやめる決断ができた。一方で、数字・ファクト・ロジックでは正解のない問題は解決できない」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）