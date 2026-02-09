日本で唯一、診療科を横断してロボット手術を扱う低侵襲外科センターを構える鳥取大学医学部附属病院。そこでは執刀医が「最大手術時間」「最大出血量」を申告し、その数値を超えた場合は、別の診療科のチェック係の医師が手術を停止させるという。診療科を越えた連携とその成果をリポートする――。※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 21杯目』の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PhonlamaiPhoto※写