瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８の池田裕楽が８日、広島市・東区民文化センターでお笑い芸人のキンタロー。をゲストに迎え、バースデーソロライブを開催した。池田のソロライブは、２４年１月に広島県・ＷＡＫＯゲバントホール公演以来、約２年ぶり。フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」番組史上最年少での達成や、「ひろしま覆麺調査団」で?県民の孫?として親しまれるなど、活躍の場を大きく広げて