高尾颯斗×渡邉美穂が語る、『ゆかりくんはギャップがずるい』での仲睦まじいエピソード 高尾颯斗と渡邉美穂がW主演を務めるドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』は、"ギャップ"に心を揺らされる年上男子・ゆかりくんこと葉山縁と、表では平静を装いながら内心では感情が大渋滞していくヒロイン・森芽衣子が織りなすラブコメディだ。原作を読んだ瞬間から「最初のギャップがずるい」と心を掴まれたという高尾は、ゆかりく