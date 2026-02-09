MONSTA XのI.Mが入隊した。2月9日、陸軍訓練所に入所したI.Mは、基礎軍事訓練を終えた後、陸軍の現役兵として部隊に配属される。【写真】MONSTA Xメンバーの“坊主頭”I.Mは「最近ワールドツアーをスタートし、MONBEBE（公式ファンクラブ名）とより近くであいさつを交わせて本当に幸せだった。入隊前に良い思い出を残せたようでよかった」と心境を明かし、「体に気をつけて軍生活をしっかり終え、元気に戻ってくる。再会する日まで