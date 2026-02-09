大塚食品はレトルトカレーの『ボンカレー』ブランドから、「ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口」と「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」の2品を、3月2日(月)から全国で発売する。いずれも『ボンカレー』ブランドの新提案として、味わいの深化と多様な食のニーズへの対応を打ち出した商品だ。【画像を見る】「ボンカレーネオ スモーキー ビーフカレー 薫りとコク 辛口」と「1食分の国産野菜でからだ