今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は就活に追われる大学生です。ある日友だち・志帆の提案で、他己分析をすることになるのですが……？他己分析をしたら、志帆が怒り出してしまいました。このあとも怒りの他己分析は続きます……。原案：Ray WEB編集部作画：瀬戸ウナギライター Ray WEB編集部