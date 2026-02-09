寺子屋は、「ちいかわ」×「和」の世界観を提供する｢ちいかわもぐもぐ本舗｣にて、菓子や雑貨の新商品を20日より発売する。【写真】かわいすぎ！川越限定のミニ提灯マグネット今回、20日に「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」はオープン1周年を迎える。これを記念して、限定マスコットなどの新商品とおめでたいデザインのノベルティを用意した。税込3000円以上の商品購入特典として、「和紙風缶バッジ（非売品）」が1枚もらえる。