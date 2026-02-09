静岡競輪CS放送キャスターの半田いまりが9日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。12〜15日に開催する静岡競輪開設73周年記念「たちあおい賞争奪戦」（G3）の魅力をアピールした。S級S班の郡司浩平（神奈川）、吉田拓矢（茨城）ら豪華メンバーが出陣。地元は深谷知広、簗田一輝、渡辺雅也らが迎え撃つ。注目レーサーについて、半田は「深谷選手です。どんな時でもラインに貢献する走りをしてくれます。男気がある