雪の影響により、国道で車が立ち往生。約450人が小学校などに避難しました。静岡県内では8日、東部や伊豆の山間部を中心に雪となり御殿場市では最大で14cmの積雪を観測しました。静岡・伊東市の国道135号では8日午後、複数の車が立ち往生し片側交互通行の対応がとられたものの、数kmにわたり渋滞が発生しました。このため、伊東市は帰宅困難者に向けて近くの小学校などを避難所として解放し、9日朝の時点で約450人が避難したという