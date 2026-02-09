お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。24年12月に拠点を移した米ロサンゼルスでの生活について語った。日常生活について聞かれると「友達もいてくれてるんですけど、ホームシックといいますか。芸人としてゼロから始めるっていう気持ちはもちろんあったんですけど。人間としてもゼロからスタートしているような、何もかも初めてのことばっかりで」と打ち明けた。そし