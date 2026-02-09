裏山探索中に、土から顔を出した古いガラスを発見。色味から昔の小型瓶と推測し、慎重に引き抜くと、なんと100年以上前のカレー粉瓶だった！ ―そんな、土の中で眠っていた貴重な発掘品の発見の瞬間を収めた写真がXに投稿され、大きな反響を呼んでいます。【写真】裏山の土から発掘された、100年以上前の「カレー粉瓶」の姿投稿したのは、レトロ瓶の研究・収集家のめぇちさん（@mechi_otakara）。約100年前のものとみられるカレー