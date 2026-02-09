価格以上の満足感？ 最上級グレードの中身に注目！日常の足として使うクルマに、どこまでのこだわりを求めるかは人それぞれです。走りや燃費を重視する人もいれば、デザインや雰囲気を大切にしたい人もいるでしょう。軽自動車の中でも、実用性に加えてデザインや世界観にも力を入れてきたモデルとして、スズキの「アルト ラパン」と「アルト ラパン LC」は親しまれてきました。【画像】「もう普通車いらんだろ」って声も…！