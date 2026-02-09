2月9日午前、静岡県磐田市の工場で、機械の点検中に落下した機械の一部が男性社員に当たり死亡する事故がありました。 警察の発表によりますと、9日午前10時20分頃、磐田市新貝の工場で、機械の点検作業中に、落下した機械の一部が浜松市中央区に住む男性会社員(36)に当たりました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。警察が事故の原因を調べています。