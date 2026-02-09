歌舞伎俳優中村鷹之資（26）が9日、都内で、4月にヨーロッパ3都市で開催される公演「女方ができるまで」の取材会を行った。パリ、ローマ、ケルンを訪れ、舞踊「藤娘」のほか、パリでは加えて「石橋（しゃっきょう）」を上演する。舞台上で、化粧の過程や衣装を着る様子など、女形になるまでのこしらえを見せる趣向もある。プライベートも含めて初ヨーロッパという鷹之資は「海外公演にはものすごく憧れがございました。父（＝中村