俳優上地雄輔（46）が9日、都内で、主演するドラマ「雨上がりのスカイツリー」完成披露会見に出席した。同作は高森千穂氏の同名児童書が原作。本日9日午後6時からU−NEXTで独占配信後、BS11で今春放送を予定。1度は諦めた夢に向かって歩み出した父によって、止まっていた家族の時間がもう1度動き出す、心温まるホームドラマ。上地はかつて夢見た俳優の道を諦め、ショーパブで働くモノマネ芸人、須崎優一を演じる。撮影現場のエピソ