【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの立花のぞみが2月9日、公式X（旧Twitter）を更新。SHIN ENTERTAINMENTに所属することを報告した。【写真】「そっくり」と話題の倉科カナの美人妹◆立花のぞみ、新事務所所属報告立花は「ご報告です。この度、ご縁があり SHIN ENTERTAINMENT に所属する運びとなりました」と発表。「これまでの大切な出会いに感謝しながら、感謝の気持ちを忘れず、より一層努力してまいりますので、これからも