【モデルプレス＝2026/02/09】俳優の佐藤健が2月8日、自身のInstagramを更新。街中の大福屋で買い物する様子を公開し、話題となっている。【写真】36歳イケメン俳優「普通にお出かけしてるなんて」ファン衝撃の大福屋ショット ◆佐藤健、街中の大福屋に降臨佐藤は雪だるまと雪の結晶の絵文字を添えて写真を複数枚投稿。黒いキャップを目深にかぶり、ボーダー柄のタートルネックにロングコートというスタイルで街中の大福屋で買い物