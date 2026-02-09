【早期天候情報】日曜日頃から全国で〈かなりの高温〉 ９日（月）『早期天候情報』が気象庁から発表されました。 来週の平均気温は、沖縄地方を除く全国で《かなり高く》なりそうです。 とを画像で掲載しています。早期天候情報「各地の内容」 【北海道地方】 ２月１５日（日）頃から かなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上 北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいた