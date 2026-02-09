【モデルプレス＝2026/02/09】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2月18日から全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー＆カフェ」にて、春の訪れを告げるスプリングシーズンをスタート。第1弾として、「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）」「トルタ ピスタチオ＆ベリー」を発売する。【写真】「スターバックス ティー＆カフェ」 ピスタチオ＆ベリーの新デザート◆アールグレイ＆ハニ