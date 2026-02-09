村上宗隆（c）SANKEI ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は8日（日本時間9日）、米アリゾナ州グレンデールのチームキャンプ施設で自主トレーニングを行った。 村上はホワイトソックスのキャンプ施設に午前8時10分頃に到着すると、しばらく室内で過ごしてから、その後スタッフと共に施設内の案内を受ける様子が確認された。 午前10時35分頃、村上は色と形の異なる3本のバットとクラブを持ち、上下黒の練