(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films 新海誠監督作品「秒速5センチメートル」のリバイバル上映が決定。前回2024年の上映と同じく桜前線を追いかけて、3月20日より西日本から南関東、3月27日より北関東から北海道にかけて、それぞれ2週間限定で上映する。料金は1,600円均一。 昨年公開された実写版映画の大ヒット記念を祝した、Filmarksによるリバイバル上映プロジェクト。2024年の上映と同じく、「秒速5センチメ