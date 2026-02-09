ＦＣ東京は９日、「令和７年度渋谷区きれいなまちづくり表彰」を受賞したことを発表した。この日、渋谷区役所で行われた表彰式に川岸滋也社長が出席し、感謝状を受け取った。クラブが渋谷区との緊密な連携を通じた、環境啓発および美化活動の継続的な推進などの活動が評価された形。自治体（渋谷区）の課題である「啓発活動の浸透と拡散」を、クラブの発信力と実際にクラブスタッフが現場へ出向くことで、地域課題の解決に向