8日に行われた衆議院選挙で、自民党は単独で衆議院全体の3分の2を超える316議席を獲得しました。まもなく、高市総理が出席して臨時の役員会が開かれます。自民党本部前から中継です。高市総理は先ほど党本部に入り、役員会に先だって麻生副総裁と会談しています。9日朝から自民党の関係者を取材していると、大勝した「高揚感」を通り越した「危機感」も感じます。というのも、ある自民党幹部は「これだけ議席を持ったからには、責