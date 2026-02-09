「競輪記者コラム仕事賭け事独り言」郡司浩平（神奈川）のＫＥＩＲＩＮグランプリ優勝（平塚）で幕を閉じた２０２５年の競輪界。今年も早くも１カ月が終了し、２月２０日から熊本競輪場で今年最初のＧ１・全日本選抜競輪が開幕する。車券を買う競輪ファンにとって大きな出来事は、キャンペーンやポイント制度の変更だ。最近の売り上げはインターネット投票が主流。前記のＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５を含む、１２月