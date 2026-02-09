アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の興収情報が発表され、公開206日間で興収393.2億円を突破した。国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）の記録更新まで残り14.3億円となった。【画像】アザが出現した冨岡義勇！配布中の『鬼滅の刃』特典色紙なお、6日から来場御礼入場者特典 第15弾「キャラクターデザイン