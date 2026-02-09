佐々木悠葵（３０）＝群馬・１１５期・Ｓ１＝が、赤板過ぎからスピードを上げて打鐘で主導権を取り、そのまま逃げ切って優勝。昨年１月の大宮以来、通算３回目の記念優勝を果たした。２着は番手を回った芦沢大輔（茨城）、３着に森川大輔（岐阜）が入った。見事な先行策で押し切り、優勝を手にした佐々木。「芦沢さんにもチャンスがあるように走って優勝できたのはすごくうれしい」と文句なしの内容と関東コンビでのワンツー決