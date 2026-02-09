阪神・中野拓夢内野手（29）が9日から全体練習に復帰した。体調不良のため、4日の練習を欠席し、その後は別メニューの調整が続いていたが、この日はシートノック、打撃回りにも合流。休み明けの11日からピッチを上げる予定だ。一時は39・1度の発熱があったと明かした中野は「出遅れたなっていう感じが自分の中であるけど、もう大丈夫。次のクールからしっかりまた状態をこう上げていけるように、追い込みながらやりたいなと思