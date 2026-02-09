「Ｇ１・第４１回全日本選抜競輪」（２０〜２３日・熊本）の開催に先立ち、熊本市経済観光局スポーツイベント部競輪事務所の山本一輝主幹兼主査が９日、熊本支部の伊藤旭とアンバサダーのタレント・永原ももを伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れＰＲを行った。２０１６年に発生した大地震から節目の１０年目に、ダービー以来１４年ぶりとなるＧ１が火の国・熊本に帰ってくる。前年Ｖの脇本雄太、２１、２４年の覇者・郡司浩