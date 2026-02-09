【第51話】 2月8日 公開 第51話「カス」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月9日、志岐佳衣子氏によるマンガ「ぴゅあ0.01mm」第51話「カス」をヤンマガWebにて公開した。 第51話では、土屋の日野への想いをしった雪下は、「カス」と平手打ちしながらも、日野を応援する。でも、本当の想いは……。 ヤンマガWeb「ぴゅあ0.01mm」のページ