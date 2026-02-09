【ドラゴンの胃でおやすみ】 2月9日連載開始 「ドラゴンの胃でおやすみ」のページ 【拡大画像へ】 講談社は2月9日、原作・大橋ユウ氏、作画・西村隆氏によるマンガ「ドラゴンの胃でおやすみ」の連載を「週刊ヤングマガジン 2026年11号」にて開始した。なお、本作はヤンマガWebでも公開されている。 本作はドラゴンの“胃の中”を舞台にした異色のファンタジー作品。国の象徴で