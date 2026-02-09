９日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅続落。８日投開票の衆院選で自民党が圧勝し、高市早苗首相が積極財政政策を進めやすい環境になったとの見方が広がった。 衆院選は自民党が単独で３分の２を超える議席を獲得する歴史的な勝利となり、自民党と日本維新の会の与党は参院が否決した法案でも衆院で再可決することが可能となった。積極財政を掲げる高市早苗政権の政策推進力が強まるとの見方が広がるなか、債券市場で