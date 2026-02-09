９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円６１銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円３３銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５７円２０銭前後で推移していたが、午前１０時３０分過ぎに一時１５６円１０銭前後にドル安・円高が進行。その後、いったん１５６円８０銭前後に