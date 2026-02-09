○経済統計・イベントなど ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０８：５０日・マネーストック ０９：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 ２２：３０米・雇用コスト指数 ２２：３０米・輸出入物価指数 ２２：３０米・小売売上高 ○決算発表・新規上場など 決算発表：日揮ＨＤ，ヤクルト，アルフレ