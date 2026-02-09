（台北中央社）林佳竜外交部長（外相）は9日、外交部（外務省）の報道資料を通じ、日本が衆議院選挙を無事に終えたとして祝意を表明した。台湾と日本間の良好な関係に基づき、日本政府や与野党との実質的な連携を引き続き深化させたいとした上で、台日関係が相互補完性を持つ「全面的なパートナーシップ関係」に強化され、インド太平洋地域の平和、安定、繁栄を共に築いていくことに期待を寄せた。同部は、高市早苗首相率いる自民