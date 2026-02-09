三笘薫を擁するブライトンは現地２月８日に開催されたプレミアリーグの第25節で、鎌田大地が戦線に復帰したクリスタル・パレスとホームで対戦。三笘がフル出場したなか、61分にイスマイラ・サールに決勝ゴールを許し、０―１で敗れた。 これで、リーグ戦ここ12試合で１勝６分け５敗と低迷し、14位まで転落。降格圏の18位ウェストハムとは８ポイント差で、残留争いに巻き込まれかねない危険水域に達している。この状況に