中国国際貿易促進委員会が主導する中国商工界代表団は2月7日から9日にかけてインドネシアのジャカルタを訪れ、2026年アジア太平洋経済協力会議（APEC）ビジネス諮問委員会（ABAC）第1回会議を主宰し、21のAPECメンバーの代表、研究者ら200人余りが参加しました。会議期間中、アジア太平洋地域のビジネス界は、地域経済の統合、持続可能な発展、デジタルイノベーション、相互接続の4大重点分野に関し交流を深め、多くの建設的な提案