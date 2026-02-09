今年1月に全国大学ラグビー選手権で7大会ぶりの日本一に輝いた明大は9日、神鳥裕之監督（51）が3月31日付で監督を退任すると発表した。また、4月付で現ヘッドコーチの高野彬夫氏（42）が新監督に就任することも発表された。神鳥監督は現役時代はNo・8として活躍。1993年に明大に入学し、1、3、4年時に大学日本一を経験した。卒業後はリコー（現BR東京）で9年間プレーした後にスタッフ、監督も務めた。2021年から明大の監督に就