今シーズン最強寒気の影響で、9日朝は厳しい冷え込みとなり、全国の9割以上で冬日となりました。日本海側では夕方まで、さらなる積雪に注意が必要です。8日は山陰を中心に記録的な大雪となり、都心でも5cmの積雪を観測しました。一夜明け、9日は広い範囲で冷え込み、最低気温は北海道・札幌市ではマイナス8.3度、宮城・仙台市ではマイナス4.9度など、最低気温0度未満の「冬日」は全国で836地点となりました。また都心の最低気温は