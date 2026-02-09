◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体で日本は2大会連続の銀メダルを獲得しました。オリンピック初出場の選手たちも堂々と演技を披露し、チーム一丸となった成果を示しました。表彰式後のインタビューで、男子シングル・フリースケーティングに出場した佐藤駿選手は「本当に緊張しましたが、このチームのおかげでのびのび滑ることができました。感謝し