auに続いてドコモも衛星通信サービスを本格的に開始します。詳細は以下から。NTTドコモの報道発表資料によると、同社は2026年度初頭に衛星とスマホが直接通信できるサービスを開始するそうです。地上の基地局を介さずにスマートフォンと衛星が直接接続することで、山間部や海上、そして基地局が利用できなくなった被災地などでテキストメッセージの送受信や対応アプリでデータ通信できるとのこと。対象となるのはドコモのLTEに対応