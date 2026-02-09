image: generated at whisk 虚無からの脱出。マッチングアプリで右へ左へ、延々とスワイプし続ける…あの目が死んでいく行為に、ついにTinderが「そろそろ限界では？」と気づいたようです。Tinderが新たなAI機能「Chemistry」のテストを開始しました。この機能、なんとユーザーのスマホのカメラロールにアクセスして、その人の興味や性格を分析するというもの。旅行の写真が多ければアウトド